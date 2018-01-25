В Госдуму внесен законопроект по борьбе с контрабандой бурого медведя

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, создающий для правительства дополнительные возможности по пресечению контрабанды бурых медведей.
Законопроект размещен в пятницу в базе данных нижней палаты, пишет «Интерфакс».
Он предлагает внести изменения в Уголовный кодекс в сфере противодействия контрабанде частей и дериватов диких животных.
«В настоящее время бурый медведь подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, и потому включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 2261 Уголовного кодекса РФ, утвержденный постановлением правительства РФ от 13 сентября 2012 г.», - говорится в пояснительной записке.
Сейчас уголовная ответственность за контрабанду таких товаров и ресурсов наступает в случае, если их стоимость превышает 1 млн рублей.
«В связи с этим преступные группы и отдельные лица предпринимают попытки перемещать части и дериваты бурого медведя через государственную границу РФ небольшими партиями, что не позволяет квалифицировать данные деяния как преступные», - отмечается в сопроводительных материалах.
Авторы инициативы предлагают установить, что «крупный размер стратегически важных товаров и ресурсов для данной статьи (УК) утверждается правительством РФ».