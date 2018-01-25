Общество

Фестиваль «Российская студенческая весна» выбрал слона своим талисманом

Фестиваль «Российская студенческая весна», финальная часть которого пройдет в мае в Ставрополе, обзавелся талисманом - в качестве такового организаторы «назначили» предка мамонта, южного слона, которые обители в том числе на территории нынешнего Ставрополья. Об этом сообщила в пятницу зампредседателя регионального правительства Ирина Кувалдина, пишет ТАСС.

«По инициативе нашего региона впервые было принято решение о введении талисмана, им стал слон. Во время фестиваля изображения таких слоников будут размещены по всему городу», - сказала она на заседании Совета ректоров вузов края.

В Ставрополе находятся два из пяти существующих в мире скелета южных слонов. Первый был обнаружен на территории края в 1960 году, второй - в 2007 году. Жители назвали слонов Архип и Нюся, а в 2008 году появился проект «Ставрополье - родина слонов».

Как пояснила Кувалдина, участниками финала «Всероссийской студенческой весны» будут около 2,5 тыс. студентов из 80 регионов РФ. Представлять участники будут различные направления - музыкальное, танцевальное, театральное, журналистику, оригинальный жанр, видеоискусство.

Фестиваль в Ставрополе пройдет с 15 по 20 мая 2018 года, для участников организуют концерты российских исполнителей - группы «Би-2», певицы Елки и рэпера Мота.