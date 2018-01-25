Общество

Петербурженка посвятила Великим Лукам серию милых скетчей

Вот уже третью неделю в интернете «гуляют» милые зарисовки жительницы Санкт-Петербурга Наталии Лень. Художница участвует в конкурсе скетчей «Путешествия по России», выполненных маркерами. На ее работах - разные уголки Великих Лук, пишет Луки.ру.

«Почему-то так сложилось, что больше всего мне нравится рисовать частные дома недалеко от Дружбы. Свои зарисовки из путешествий выкладываю в Instagram, - говорит Наталия. - Если кто-то попробует сложить образ Великих Лук, основываясь на моих скетчах, то покажется, что это город с малоэтажной деревянной застройкой, но это совсем не так. Просто мне интересно рисовать в той части города».

«Рисование для меня как способ медитации, поэтому быстрые зарисовки с натуры очень эффективны. Техника зависит от материалов, чаще всего рисую линерами, фломастерами или акварелью», - отмечает она.

В настоящее время в архиве художницы два десятка скетчей с разными уголками Великих Лук, а также с «дачными» пейзажами недалеко от города. Работы были сделаны в 2016 и 2017 годах.

Примечательно, что в архиве Наталии множество скетчей, посвященных различным местам. Однако на конкурс отправила работы, связанные с городом на Ловати.

«В конкурсе обязательно было условие, чтобы были скетчи из путешествий по России. Если честно, то мне самой они (скетчи с Великими Луками - прим. ред.) нравятся, поэтому не сомневалась в том, какие размещать», - признается девушка.

Добавим, что рисованием Наталия Лень увлекается с самого детства. Она окончила Санкт-Петербургскую академию художеств и работает архитектором.