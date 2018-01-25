Общество

Глава СК России назвал причину нападений в российских школах

Нападения в школах в Перми и Бурятии стали следствием халатности при обеспечении безопасности в учебных заведениях. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает «Интерфакс».

«В ходе следствия по таким делам следует добиваться реального устранения причин и условий совершения преступлений в отношении детей и привлечения к ответственности за допущенные нарушения», - сказал Бастрыкин.

По его словам, необходимо дать оценку бездействию должностных лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в учебных заведениях.

«При отсутствии ответов на наши представления - немедленно направлять материалы прокурору для решения вопроса о возбуждении дисциплинарного или административного производства в отношении лиц, своевременно не принявших мер реагирования», - добавил он.

В январе вооруженные нападения произошли в школах Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.