День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, являющийся первым всемирным днем памяти жертв Холокоста. Как сообщает Календарь событий, день был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7.
Генеральная Ассамблея ООН начала специальное заседание, приуроченное к 60-й годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме 27 января 1945 года, с минуты молчания. За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов человек.
29 января в 15.00 в актовом зале Псковской областной библиотеки (ул. Профсоюзная, 2, 1 этаж) состоится мемориальная беседа-реквием, посвященная Дню памяти жертв Холокоста. Она проводится в рамках проекта «Псковский Клуб национальностей».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, содержание встречи составит разговор о Януше Корчаке (настоящее имя - Хенрик Гольдшмидт), польском педагоге, писателе, враче, 140-летие со дня рождения которого отмечается в 2018 году.
Педагогическая и писательская слава Януша Корчака была столь велика, что в годы Второй мировой войны даже гитлеровцы готовы были освободить его от участи узника «лагеря смерти». Но учитель не покинул своих воспитанников, приняв вместе со 192 детьми и 9 взрослыми мученическую смерть в газовой камере концентрационного лагеря Треблинка 6 августа 1942 года.