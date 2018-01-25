Общество

Более 10 команд стали участниками Второго большого фестиваля КВН в Пскове

Второй большой фестиваль КВН прошел в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПГМОБО «Студенческое Правительство г.Пскова», более десяти команд КВН вышли на сцену областного колледжа искусств поздравить друг друга с Днем студента.

Зал был полон зрителей, болельщиков, а самых юных КВНщиков пришли поддержать родители, что позволило сохранить очень теплую домашнюю атмосферу.

Команды с удовольствием шутили над сессией, городом, дорогами и другими актуальными вопросами, за что получили приятные призы.

Зрителей смешили команды: 2 шк., 4 шк., 8 шк.,10 шк., 12 шк., 18 шк., 20 шк., ПГЛ, ПТЛ, ФизМат, ФЕНМиПО, ФЭФ, ФМ, «Камбаламба», «По Фану», СБШ младший состав, СБШ, «Лучше, чем ничего».

Напомним, что Первый большой фестиваль КВН состоялся в 2008 году, тогда его организатором был руководитель ТК «AstraVideo» Александр Иванов.

Организаторы: Творческая компания «Astra Video», ПГМОБО «Студенческое правительство г.Пскова», комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи г.Пскова.