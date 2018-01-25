Общество

Исполняется 74 года со дня полного освобождения Ленинграда от блокады

27 января исполняется 74 года со дня полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады.

Как сообщает «Росбалт», в 11.00 в Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище состоится церемония возложения венков и цветов. Также в этот же день церемонии возложения будут проходить на Серафимовском, Смоленском, Богословском, Невском воинском кладбищах, на площади Победы, на мемориале Красная Слобода и на других мемориалах и местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда.

В Пскове сегодня пройдет акция «Хлеб той зимы». С 12 до 19 часов на пересечении улиц Пушкина и у псковичей будет возможность поближе познакомиться с военной прессой времен Великой Отечественной войны, погрузиться в атмосферу улиц блокадного Ленинграда, побывать на пункте выдачи хлеба, приготовленного по оригинальному рецепту, и попробовать те самые «знаменитые 125 грамм». С наступлением сумерек на месте проведения акции будет транслироваться хроника военных лет.