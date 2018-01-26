Общество

С начала недели псковские пограничники задержали более 20 нарушителей режима госграницы

Несмотря на проводимую Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области профилактическую и разъяснительную работу по соблюдению правил режима государственной границы, продолжают иметь место попытки пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран в нарушение законодательства Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, с начала текущей недели сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в ходе осуществления пограничной деятельности задержали более 20 нарушителей режима государственной границы. Большинство из них задержано на российско-белорусском участке. Общая сумма административных штрафов, наложенных по результатам проведенных административно-процессуальных мероприятий, превышает 60 тысяч рублей.

Пограничное управление напоминает, что граждане третьих стран имеют право пересекать государственную границу Российской Федерации только в пунктах пропуска, открытых для международного сообщения. На участке российско-белорусской государственной границы пункты пропуска, открытые для международного сообщения, отсутствуют. Пересечение Государственной границы Российской Федерации вне международных пунктов пропуска на российско-белорусском участке гражданами третьих стран является нарушением правил пересечения государственной границы.