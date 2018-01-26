Общество

Для исключения подтопления подвала жильцы дома по улице 25 Октября в Острове попросили перенести колонку

25 января глава Островского района Дмитрий Быстров провел очередной прием граждан по личным вопросам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, на приём записались 15 человек.

Обращения к руководителю муниципалитета в основном касались улучшения жилищных условий, установки индивидуального отопления, ремонта жилых помещений и благоустройства дворовых территорий, газификации индивидуальных домов и возвращения улицам Острова исторических названий.

В частности, для исключения подтопления подвального помещения жильцы дома по улице 25 Октября просили перенести место установки водозаборной колонки. В один из дворов требовалась установка мусорного контейнера; кто-то обращал внимание на необходимость чистки придорожных канав, а также спил старых аварийных деревьев в непосредственной близости от многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

«Люди приходят на приём с разными проблемами. Безусловно помочь хочется всем, но, к сожалению, большинство вопросов имеют свою длинную историю и их невозможно решить одномоментно. Многое надо уточнять, выезжать и выяснять на месте, обследовать комиссионно и только после этого принимать какое-то решение.

Признаюсь, нелегко решать проблемы, по которым находясь в строгих рамках правового поля, формально мы должны ответить отказом. В таких случаях прошу своих сотрудников подойти к проблеме людей не с позиции чисто бюрократических мерок, а по-человечески подсказать приемлемый выход из ситуации. Испытываю искренне удовлетворение, когда такие вопросы удаётся всё же решить и помочь людям», - отметил Дмитрий Быстров.