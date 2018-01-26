Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Биткоин не может быть пирамидой
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
афиша юбилейного пушкинского
Мусорная проблема: в поисках решения
инфографика Что нас ждет?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Губернатор-2018: победитель получает всё
Осторожно, газ!
Олег Брячак: Я тюрьмы не боюсь!
Звук создан Богом
Подарки каждый день
Информационные стенды таблички, вывески
ещё Общество 26.01.2018 18:0079 «Акценты» Донецкого: Дебаты без Путина, столкновение либералов и «бои» под Черехой 27.01.2018 22:200 МЧС: Колебания температуры от небольших плюсовых до минусовых значений сохранятся в Псковской области еще несколько дней 27.01.2018 20:595 Михаил Ведерников вместе с псковичами попробовал «Хлеб той зимы» 27.01.2018 20:1115 Большинство россиян не ограничивает себя в еде - опрос 27.01.2018 18:260 Как оказать помощь провалившемуся под лед, напоминают псковичам 27.01.2018 17:3619 На псковском заводе АДС сокращают рабочих
Самое популярное 24.01.2018 10:3519 9-ти гостиницам в Псковской области присвоены звезды 26.01.2018 11:2318 В Пскове водитель автомашины врезался в автобусную остановку, обломком которой ранило пожилую женщину 25.01.2018 12:196 Людмилу Сенчину убил рак 25.01.2018 11:1931 Псковские коммунисты собираются пожаловаться в Минкульт на сериал «Последняя статья журналиста» 24.01.2018 08:1269 В ГИБДД рассматривают предложение о переэкзаменовке водителей при замене прав
 
Общество

Учебные заведения МВД России ждут псковичей

27.01.2018 15:27|ПсковКомментариев: 0

Полиция сообщает о порядке поступления и обучения в образовательных организациях системы МВД России. УМВД России по Псковской области в 2018 году осуществляет отбор и направление граждан для очного обучения в образовательных организациях МВД России, с последующим трудоустройством в органах внутренних дел.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, на обучение направляются граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.

Обучение происходит за счёт средств федерального бюджета. На курсантов и слушателей ВУЗов МВД России распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции. Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД. Поступление на обучение является одновременным поступлением на службы в ОВД.

На период обучения курсанты обеспечиваются:

- бесплатным питанием;

- форменным обмундированием;

- денежным довольствием (составляет от 13 до 26 тысяч рублей  в месяц в зависимости от курса обучения и успеваемости).

В период обучения курсантам предоставляется:

- бесплатное место в общежитии;

- ежегодные оплачиваемые отпуска.

Обучение в образовательных организациях системы МВД России дает молодым людям возможность получить качественное, современное и востребованное образование в одних из самых престижных высших учебных заведениях страны. По завершении обучения молодым специалистам вручается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании и присваивается специальное звание «лейтенант полиции».

В 2018 году набор на обучение осуществляется в следующих образовательных организациях по следующим специальностям:

В Санкт-Петербургском университете МВД России по специальностям:

«правовое обеспечение национальной безопасности» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений следствия и дознания;

«правоохранительная деятельность» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений уголовного розыска, УУП и ПДН, ГИБДД;

«судебная экспертиза» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений ЭКЦ.

В Калининградском филиале Санкт-Петербургского университета МВД России:

«правовое обеспечение национальной безопасности» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений следствия и дознания;

«правоохранительная деятельность» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений уголовного розыска, УУП и ПДН, ГИБДД.

В Орловском юридическом институте МВД России - «правоохранительная деятельность» -  подготовка сотрудников ОВД для подразделений ГИБДД.

В Воронежском институте МВД России – «компьютерная безопасность» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений ЦИТСиЗИ.

Кандидат, желающий поступить на обучение, в январе – марте года поступления, обращается в кадровое подразделение органа внутренних дел по месту постоянной регистрации для написания заявления и оформления личного дела. Полный перечень необходимых для оформления документов представляется в комплектующем органе.

Профессиональный отбор кандидатов при поступления на обучение проводится в два этапа. Первый этап профессионального отбора проводят комплектующие органы внутренних по месту постоянной регистрации кандидатов на обучение. Он в себя включает:

предварительное изучение;

предварительное медицинское освидетельствование (военно-врачебную экспертизу), комплексное психодиагностическое обследование в центрах психологической диагностики, сдачи испытаний по общей и физической подготовленности.

Предварительное изучение кандидатов на учебу в образовательные учреждения МВД России организуется руководителем структурного подразделения органа внутренних дел (руководителем кадрового аппарата), в котором предполагается использовать кандидата.

В процессе предварительного изучения кандидата в случае необходимости также проводится беседа с родителями, женой (мужем) кандидата. Обращается внимание кандидата и его родственников на характер будущей деятельности, условия службы в органах внутренних дел в целом и в конкретном структурном подразделении. Они информируются о гарантиях и компенсациях, установленных законодательством для сотрудников органов внутренних дел.

При поступлении на очную форму обучения в кадровый аппарат соответствующего органа внутренних дел кандидатом лично предоставляются:

  • заявление о направлении на обучение в образовательную организацию системы МВД России (по установленной форме);

  • паспорт гражданина Российской Федерации;

  • свидетельства о рождении, браке и о рождении детей (при наличии);

  • собственноручно заполненная и подписанная анкета по установленной форме;

  • собственноручно написанная автобиография;

  • документ государственного образца об образовании;

  • справка о текущей успеваемости (для учащихся) на момент представления документов;

  • характеристика с последнего места работы (учёбы), а также по месту жительства;

  • документы воинского учёта - для военнообязанных и граждан, подлежащих призыву на военную службу;

  • трудовая книжка, за исключением случаев, если служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, либо если трудовая книжка утрачена, или копия трудовой книжки, если гражданин на момент изучения его документов работает по трудовому договору;

  • уведомление или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

  • сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, установленной законодательством Российской Федерации;

  • документы, подтверждающие особые права при поступлении в образовательную организацию или их заверенные копии;

  • согласие, выраженное в письменной форме, на проведение мероприятий, связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, и проверкой достоверности сообщённых гражданином сведений;

  • согласие, выраженное в письменной форме, на обработку персональных данных гражданина в целях изучения возможности приёма его на службу в органы внутренних дел;

  • по три личные фотографии размером 3x4 и 4х6 см, одна фотография размером 9x12 см без уголка.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, могут быть затребованы и иные документы (например, справка о составе семьи, справка о характеристике жилого помещения и др.).

Подробнее об условиях приёма и обучения в образовательных организациях можно ознакомиться на официальном сайте УМВД России по Псковской области, расположенном в сети интернет по адресу http://www.60.mvd.ru (в разделе служба → учебные заведения), а также в разделе «Абитуриентам», «Поступление» на следующих официальных сайтах:

  • www.univermvd.ru - Санкт-Петербургский университет МВД России;

  • www.kln.mvd.ru - Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России;

  • www.vimvd.ru - Воронежский институт МВД России;

  • www.urinst.ru - Орловский юридический институт МВД России.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Собираетесь ли вы участвовать в выборах президента 18 марта?
В опросе приняло участие 387 человек
Лента новостей
Последние новости
27.01.2018, 22:200 МЧС: Колебания температуры от небольших плюсовых до минусовых значений сохранятся в Псковской области еще несколько дней 27.01.2018, 21:480 Опубликовано расписание ледовой арены в Пскове на следующую неделю 27.01.2018, 21:279 Британия нашла способ защититься от России с воздуха 27.01.2018, 20:596 Михаил Ведерников вместе с псковичами попробовал «Хлеб той зимы»
27.01.2018, 20:540 Стало известно, когда выйдет последний сезон «Игры престолов» 27.01.2018, 20:1115 Большинство россиян не ограничивает себя в еде - опрос 27.01.2018, 19:494 Псковская область получит из федерального бюджета 35,26 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства 27.01.2018, 19:2614 Интерактив: Уже несколько часов нет доступа в Интернет
27.01.2018, 19:190 Псковичи примут участие в первом чемпионате ВДВ по хоккею с шайбой 27.01.2018, 18:590 Выставка «Масленичный сувенир» открывается 12 февраля в ОЦНТ 27.01.2018, 18:260 Как оказать помощь провалившемуся под лед, напоминают псковичам 27.01.2018, 18:0510 Фотофакт: Скоро начнут падать деревья
27.01.2018, 17:477 Полиция обвиняет москвичей, заключивших гей-брак в Дании, в умышленной порче паспортов 27.01.2018, 17:3619 На псковском заводе АДС сокращают рабочих 27.01.2018, 17:140 Умер секретарь Союза журналистов России Борис Резник 27.01.2018, 17:064 Псковичи смогут жаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение
27.01.2018, 16:4912 В Госдуму поступил президентский проект о повышении МРОТ 27.01.2018, 16:3524 Пересдача для всех 27.01.2018, 16:040 Мокрый снег будет идти в Псковской области в воскресенье 27.01.2018, 15:510 За неделю псковские пограничники отказали в выезде за границу 5 гражданам в связи с ограничениями приставов
27.01.2018, 15:270 Учебные заведения МВД России ждут псковичей 27.01.2018, 15:183 Три этажа Перинатального центра в Пскове переданы под установку мебели и медицинского оборудования 27.01.2018, 14:525 С нарушителей Правил дорожного движения в Псковской области за 2017 год взыскано 38 млн рублей 27.01.2018, 14:46142 Компания «Псковнефтепродукт» попала под санкции США
27.01.2018, 14:310 В чемпионате Пскова по мини-футболу проходят матчи 9-10 туров 27.01.2018, 14:251 В октябре в России пройдет пробная перепись населения 27.01.2018, 14:130 В Великих Луках открылся каток от компании Nivea 27.01.2018, 13:290 Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает график приёма граждан и юридических лиц
27.01.2018, 13:1810 Единый проездной разрабатывается для Петербурга, Ленинградской и Псковской областей 27.01.2018, 13:053 Сотрудники были эвакуированы из здания полиции в Гдове из-за сообщения о минировании 27.01.2018, 12:512 Для исключения подтопления подвала жильцы дома по улице 25 Октября в Острове попросили перенести колонку 27.01.2018, 12:300 В Печорском районе продолжаются поиски мужчины с татуировкой «За ВДВ»
27.01.2018, 11:550 Праздник музыки и добра состоится в субботу в концертном зале «Супер» 27.01.2018, 11:320 Послушать классный джаз приглашают псковичей 27.01.2018, 11:133 С начала недели псковские пограничники задержали более 20 нарушителей режима госграницы 27.01.2018, 10:1916 В Пскове продолжают искать свидетелей предновогоднего ДТП, в котором погибли трое молодых людей
27.01.2018, 09:480 Исполняется 74 года со дня полного освобождения Ленинграда от блокады 27.01.2018, 09:432 Более 10 команд стали участниками Второго большого фестиваля КВН в Пскове 27.01.2018, 09:413 День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января 27.01.2018, 09:270 Четыре псковских спортсмена примут участие в первенстве России по греко-римской борьбе в Ингушетии
27.01.2018, 09:240 Картина «Салют-7» получила «Золотого орла» как лучший фильм года 27.01.2018, 09:028 Акция «Хлеб той зимы» пройдет сегодня в Пскове 26.01.2018, 22:533 Британские ученые узнали о неожиданном вреде одной сигареты в день 26.01.2018, 22:391 Олимпийский комитет России включил великолучанина в состав национальной сборной на зимние Игры в Пхенчане
26.01.2018, 22:268 В фильмах про Джеймса Бонда обнаружили сексизм, расизм, насилие и гомофобию 26.01.2018, 21:5917 МВД признало недействительными паспорта двух российских геев, получивших штамп о браке 26.01.2018, 21:290 Петербурженка посвятила Великим Лукам серию милых скетчей 26.01.2018, 21:269 Глава СК России назвал причину нападений в российских школах
26.01.2018, 21:120 Фестиваль «Российская студенческая весна» выбрал слона своим талисманом 26.01.2018, 20:531 Со двора дома в Невеле украли капот трактора «МТЗ» и задний мост «УАЗа» 26.01.2018, 20:482 В Доме Печенко в Пскове завершены работы по устройству временной кровли 26.01.2018, 20:251 Результаты ледовой разведки: толщина льда на реке Великой до 15 см
26.01.2018, 20:001 В Госдуму внесен законопроект по борьбе с контрабандой бурого медведя 26.01.2018, 19:590 Фотоловушка Полистовского заповедника зафиксировала кормящегося на солонце лося. ВИДЕО 26.01.2018, 19:521 О милосердии 26.01.2018, 19:1669 В Псковской области может появиться второй завод по производству сжиженного газа
26.01.2018, 19:128 США расширили санкции против России 26.01.2018, 19:022 В Псковском Красном Кресте чествовали Татьян и вспоминали студенческие годы 26.01.2018, 18:405 Путин представил кандидатуру Зорькина на должность главы КС РФ 26.01.2018, 18:330 Перекресток Комсомольского переулка и улицы Некрасова в Пскове будет перекрыт и 27 января
26.01.2018, 18:160 Великие Луки примут этап женского чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола высшего дивизиона СЗФО 26.01.2018, 18:081 МФЦ в Локне переехал в новое здание 26.01.2018, 18:054 1,6 тысяч бездомных собак и кошек Псковской области обрели хозяев в 2017 году 26.01.2018, 18:006 «Дневной дозор»: В Псковской области начали доставлять квитанции за капремонт
26.01.2018, 18:0079 «Акценты» Донецкого: Дебаты без Путина, столкновение либералов и «бои» под Черехой 26.01.2018, 18:000 Мокрый снег и дождь ожидают жителей Псковской области в субботу 26.01.2018, 17:500 Конкурсы педагогического мастерства стартовали в Пскове 26.01.2018, 17:432 В Псковской областной библиотеке выступит хор «Родники»
26.01.2018, 17:390 О подготовке Пскова к президентским выборам доложил депутатам гордумы председатель ТИК Владимир Кротов 26.01.2018, 17:331 ОНФ предлагает защитить от вандалов благоустроенные по федеральной программе объекты видеонаблюдением 26.01.2018, 17:262 Псковичи завоевали медали первенства России по легкой атлетике в помещении 26.01.2018, 17:110 Почти 3400 детей из Пскова отдохнут этим летом в загородных лагерях
26.01.2018, 17:040 В Зимнем турнире МРО «Северо-Запад» примут участие 6 команд 26.01.2018, 16:470 Вопросы переподготовки экскурсоводов обсудили на круглом столе в Пскове 26.01.2018, 16:432 В колонию отправятся двое великолучан за попытку кражи тормозных колодок с железнодорожной станции 26.01.2018, 16:390 Акция «Влюбленные в искусство» в 6-й раз пройдет в Псковском музее-заповеднике
26.01.2018, 16:274 На вечер джазовой музыки приглашают псковичей 26.01.2018, 16:2317 Псковский лагерь «Нептун» не откроет двери для юных спортсменов в 2018 году 26.01.2018, 16:061 Солисты и вокальный ансамбль Псковского колледжа искусств выступили в Доме Массона 26.01.2018, 15:532 В Локне почтили память погибшего во время Чеченской войны земляка
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru