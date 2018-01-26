Общество

Как оказать помощь провалившемуся под лед, напоминают псковичам

ГУ МЧС России по Псковской области напоминает псковичам, как оказать помощь провалившемуся под лед.

Может оказаться так, что на ваших глазах под лёд провалился человек. Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь следующих правил: к месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с расставленными в сторону руками и ногами, иначе рискуете сами провалиться под лёд. Если у вас под рукой окажется доска, палка толкайте их перед собой и подавайте пострадавшему за 3—5 метров от провала. Даже шарф, снятое пальто в таких случаях может спасти жизнь и тонущему, и спасателю. Как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на берег или на крепкий лёд. Если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лёд цепочкой, удерживая друг друга за ноги. Действуйте решительно и скоро - провалившийся быстро коченеет в ледяной воде, а намокшая одежда тянет его вниз.

Если человек попал в беду, а вы не в силах помочь, - зовите, кричите, делайте всё возможное, чтобы привлечь внимание других людей для оказания помощи.

Оказание первой помощи пострадавшему на воде:

- при попадании жидкости в дыхательные пути пострадавшему необходимо очистить полость рта, уложить его животом на колено так, чтобы голова свисала к земле и, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и лёгких;

- приступить к выполнению искусственного дыхания;

- с пострадавшего необходимо снять и отжать всю одежду, потом надеть (если нет сухой) и укутать полиэтиленом (возникает эффект парника);

-при общем охлаждении пострадавшего как можно быстрее доставить в теплое (отапливаемое) помещение. Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Снять мокрую одежду, тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем.

Граждане, соблюдайте правила поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности!

А если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии - звоните в Единую службу спасения по телефону -112.