Общество

Компания «Псковнефтепродукт» попала под санкции США

Компания «Псковнефтепродукт» попала под санкции США против России. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США объяснило расширение санкций в отношении российских компаний и физических лиц. Решение подчеркивает намерение «минфина США поддерживать санкционное давление на Россию», говорится в сообщении. Таким образом, ведомство выступает против «оккупации Крыма Россией и твердо отказывается признать ее попытку аннексии полуострова».

«Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и нацелено на тех, кто пытается подорвать минские соглашения», – отметил министр финансов Стивен Мнучин.

Власти США в пятницу вечером расширили список лиц и организаций из России, на которых распространяются санкции, теперь в нем 21 физическое лицо и около 20 организаций. В частности, под санкции попали «Силовые машины» Алексея Мордашова. «Силовые машины» включены в список граждан особых категорий (Specially Designated Nationals, SDN): американцам запрещено вступать с фигурантами списка в любые финансовые отношения.

Как поясняет минфин США, «Силовые машины» включены в список, так как компания является российским совладельцем совместного предприятия, которое выпускало турбины, в конечном счете переданные в Крым, а руководитель компании «публично заявлял о своей поддержке инфраструктурных проектов Крыма». Также из-за поставок турбин в Крым в расширенный список SDN включены «дочка» «Ростеха» ООО «Технопромэкспорт» (ТПЭ), гендиректор «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка, замминистра энергетики Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак. По данным минфина США, Черезов и Грабчак курировали поставку турбин в Крым.

В июле прошлого года стало известно, что четыре газовые турбины, предназначавшиеся для строительства электростанций в Тамани для покрытия дефицита электроэнергии на юге России, оказались в Крыму. Их туда поставила структура подрядчика ТПЭ, которая строит две станции на полуострове. Турбины изготавливало СП Siemens и «Силовых машин» – завод «Сименс технологии газовых турбин» – по заказу ТПЭ. Поставка оборудования на полуостров нарушает введенные в 2014 г. Евросоюзом санкции в отношении России.

Структуры «Сургутнефтегаза» были добавлены в список секторальных санкций (Sectoral Sanctions Identifications, SSI), так как они принадлежат компании на 50% и более, указывает OFAC, и подвергаются тем же ограничениям, что и их материнская компания. В частности, в список включены Киришский НПЗ, ООО «Медиа-инвест», Сургутнефтегазбанк, сбытовые «дочки» компании: «Калининграднефтепродукт», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт», а также совхоз «Червишевский» и «Сургутмебель».

Помимо «Силовых машин» в расширенном списке SDN – польская компания Doncoaltrade, покупавшая уголь у ДНР и ЛНР, компания «Евро полис», которая, как писало издание «Фонтанка», связана с бизнесменом Евгением Пригожиным и занимается продажей сирийской нефти, логистическая Instar Logistics, подконтрольный беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко «Газ-альянс» (оптовая торговля металлами), крупнейшая петербургская дорожно-строительная компания ВАД Валерия Абрамова и Виктора Перевалова.