Общество

За неделю псковские пограничники отказали в выезде за границу 5 гражданам в связи с ограничениями приставов

На текущей неделе сотрудниками пограничного контроля в пунктах пропуска через границу в Псковской области было отказано в пропуске через государственную границу 7 лицам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, причины непропуска просты – отсутствие как таковых либо истекшие сроки действия российских виз. Вдобавок нарушители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, 5 гражданам было отказано в выезде за границу в связи с временными ограничениями со стороны Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации.

Во избежание возникновения трудностей при пересечении границы Пограничное управление настоятельно рекомендует всем гражданам заранее убедиться в наличии необходимых действительных документов на право пересечения государственной границы и отсутствии ограничений со стороны правоохранительных органов.