Общество

Псковичи смогут жаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

Пользователи мобильного приложения Роструда «Я - инспектор» теперь смогут жаловаться на задержку заработной платы, сообщил заместитель начальника управления проектов информатизации ведомства Виталий Лосев в ходе заседания общественного совета Федеральной службы по труду и занятости, сообщает РИА Новости.

Ранее в приложении пользователи могли сообщить о замеченных нарушениях на строительных площадках, таких как отсутствие у работников средств защиты или защитных ограждений на стройке.

«По нашему мнению, дополнительные возможности позволят гражданам наиболее оперативно информировать государственные инспекции труда о фактах невыплаты зарплаты, а также производственного травматизма. Думаем, что последнее повлияет на недобросовестных работодателей, которые не только допускают у себя нарушения охраны труда, но и пытаются противозаконным образом лишить пострадавших в результате этого работников законодательно предусмотренной поддержки», - сказал Лосев.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, после обновления в приложении «Я - инспектор» стали доступны темы «Задерживают зарплату», «Произведены удержания из заработной платы», «Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни», «Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством».

Кроме того, работник или его представитель теперь могут со своего телефона направить заявление о сокрытии работодателем несчастного случая или нарушении порядка его расследования.

Обновленное мобильное приложение доступно для бесплатной установки из App Store и Google Play.