Общество

Умер секретарь Союза журналистов России Борис Резник

Секретарь Союза журналистов России Борис Резник скончался на 78-м году жизни, говорится в сообщении СЖР в субботу, пишет «Интерфакс».

«Умер наш товарищ, известный журналист, общественный деятель, секретарь Союза журналистов России Борис Львович Резник. Ушёл из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики», - говорится в сообщении.

Как напомнили в СЖР, Б.Резник был неоднократно удостоен премий Союза журналистов СССР и Союза журналистов России, а также работал в газетах «Вечерняя Москва», «Московский Комсомолец», «Известия» и других изданиях.

«Избирался депутатов Госдумы нескольких созывов. Много лет Борис Львович возглавлял благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "Надежда", работающий на добровольных началах. Фондом "Надежда" было собрано и направлено на развитие детского здравоохранения Хабаровского края свыше 100 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

В СЖР отметили, что Б.Резник был избран почётным профессором Института охраны материнства и детства Сибирского отделения Академии медицинских наук.

О дате и месте похорон Б.Резника будет сообщено дополнительно, уточнили в СЖР.