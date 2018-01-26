Общество

В мире отмечается День без интернета

Как известно, в череде праздничных дат есть такой праздник, как День интернета, но не стоит обходить вниманием и еще один, хоть и весьма необычный праздник, – Международный день без интернета (International Internet-Free Day). Как пишет calend.ru, он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января.

Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с интернетом).

Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является «Британский Институт социальных изобретений», а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org». Единственное, что известно точно – что организаторами Международного дня без интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи.

Конечно, многое изменилось с тех пор в мире глобальной сети. Очевидно, что в то время интернет-пользователей было значительно меньше и их легче было «вырвать из сети Всемирной паутины», чтобы просто реально пообщаться с друзьями. Так, за десять лет количество пользователей сети интернет увеличилось, по некоторым данным, в 5 раз – до 3 млрд человек, а сам интернет прочно вошел в жизнь большинства жителей развитых стран, проникнув во все сферы жизни. Бизнес, общение, образование, досуг оказались под его властью. К тому же, и средняя скорость интернет-соединения за эти годы увеличилась более чем в 30 раз, что значительно расширило границы интернет-возможностей. Ежедневно миллионы людей начинают свое утро с просмотра новостей или почты в интернете, а некоторые находятся там практически круглые сутки, поскольку именно с интернетом связана их работа. Кто-то сидит в чатах, форумах или социальных сетях часами, кто-то смотрит в сети кино или передачи, кто-то что-то там покупает или заказывает, не выходя из дома…

За последние 10 лет не только выросли скорость интернета и количество пользователей, но и появились такие термины, как «кибераддикция», «сетеголизм», «инфомания», «социальная изоляция» и т. п. А зависимость молодежи от социальных сетей у многих специалистов и родителей вызывает серьезные опасения.

Ежегодные мероприятия, проходящие в различных странах мира в День без интернета, свидетельствуют о том, что тема с годами приобретает все большую актуальность. Ведь организаторы данных акций подчеркивают, что они не ведут борьбу с всемирной сетью и не считают интернет чем-то плохим. Они просто хотят вновь обратить внимание людей, и в первую очередь молодежи, что и в реальном мире много всего интересного и увлекательного.