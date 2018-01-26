Общество

В Палкино прошла акция, приуроченная к годовщине снятия блокады Ленинграда

26 января, в канун дня полного снятия блокады Ленинграда, в Палкинском районном центре досуга прошло мероприятие, приуроченное к этой дате. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, под музыку 7-ой симфонии Шостаковича звучали стихи Ольги Бергольц, звуки метронома и сообщение Левитана о полном снятии блокады Ленинграда.

Каждому участнику при входе в зал волонтеры проекта «Равные возможности» и участники всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» выдавали точные копии хлебных карточек времен блокады, по которым можно было, немного постояв в очереди, получить кусочек изготовленного по блокадной рецептуре хлеба. Для большей наглядности на столе, где шла раздача хлеба, были установлены весы с демонстрацией нормы декабря 1941 года – 125 грамм. Именно такое количество хлеба в сутки являлось источником жизни для большого количества ленинградцев в самый страшный период блокады.

Волонтеры рассказывали о нормах выдачи и составе хлеба во время самой страшной осады в истории человечества. Участники мероприятия, в числе которых доминировали дети среднего и старшего школьного возраста, получили возможность прикоснуться к ужасным страницам истории в формате экспозиции книг о блокаде, фотовыставки и выставки детского рисунка.

Чувство сопричастности к подвигу ленинградцев позволяла почувствовать ленточка Ленинградской Победы, которую выдавали всем участникам, а также листовки и газеты времен Великой Отечественной войны.

Подарок жителям Палкинского района сделала киностудия «Ленфильм»: в рамках проекта «Ленфильм-клуб», реализуемого в Псковской области по инициативе врио губернатора Михаила Ведерникова, была не только представлена картина «Три дня до весны», посвященная событиям того времени, но и специально записанное обращение создателей картины к жителям района.