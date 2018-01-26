Общество

Псков получил своеобразный «Оскар» в области устойчивого развития

В Пскове состоялась первая рабочая встреча по проекту «Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым транспортным системам» программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014-2020, которая собрала ведущих экспертов и специалистов города Пскова в области транспорта, благоустройства, культуры, туризма, ГИБДД, проектировщиков, планировщиков, велосообществ, а также экспертов из Санкт-Петербурга – представителей МЦСЭИ «Леонтьевский центр», координирующих проект Green Mobility «Экомобильность: создавая доступную и безопасную среду».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, семинар-совещание был торжественно открыт вручением городу Пскову Международной награды Green Mobility Award - «Оскар» в области устойчивого развития, который получают города за стремление быть открытыми, комфортными, безопасными и экологически устойчивыми. Елена Белова, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр», координатор проекта Green Mobility передала награду городу, а также вручила сертификаты, подтверждающие активное участие в партнерской сети Green Mobility Кристине Кобызь, начальнику отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Пскова и Наталье Голевой, начальнику отдела внешнеэкономических связей государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Именно активное участие представителей городской и региональной администрации в Проекте Green Mobility позволило войти в состав партнеров проекта «Мультимодальные города», который направлен на разработку и внедрение стратегических подходов и комплексных решений для обеспечения эффективного и безопасного функционирования городских транспортных систем, включая решения в области развития велосипедного и других немоторизованных видов передвижений.

Работа по проекту реализуется в рамках партнерства 17 участников из 8 европейских стран: Германия, Польша, Швеция, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и России. С российской стороны в реализации проекта принимают участие Администрация города Пскова и МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (ассоциированный участник).

В рамках первой части семинара участники обсудили возможности и перспективы развития устойчивой городской транспортной системы Пскова, существующие проблемы в городском пространстве, а также способы их преодоления в целях создания комфортных условий для жителей и гостей города. Повышая свою инвестиционную и туристическую привлекательность, ежегодно Псков проводит ряд крупных международных мероприятий, которые влияют на транспортную обстановку в городе, дороги которого на данный момент являются самыми загруженными на Северо-Западе РФ. В 2019 году в рамках проведения Международных Ганзейских дней Псков готовится принять более 200 делегаций из России и Евросоюза. Одной из важных задач, которую должен решить город, является обеспечение транспортной доступности и развитие городской мобильности для того, чтобы жители и гости чувствовали себя безопасно и комфортно.

В рамках второй части семинара-совещания Ольга Якименко, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», координатор по развитию Green Mobility и Андрей Костюченко, эксперт Green Mobility представили лучший опыт Северных стран по развитию устойчивой мобильности в городах, а также ряд возможных решений и мероприятий по улучшению транспортной доступности, которые можно применить в городе в рамках реализации проекта «Мультимодальные города».