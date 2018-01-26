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Общество

28 января отмечается Международный день защиты персональных данных

28.01.2018 10:03|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Как пишет calend.ru, это праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

Решение отмечать эту дату было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности». Конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных» стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также предоставил определение понятия «персональные данные».

Основными принципами обработки и защиты персональных данных, предлагаемыми указанной Конвенцией, стали добросовестность и законность получения и обработки персональных данных; хранение персональных данных для определенных и законных целей и не использование их способом, не совместимым с этими целями. Защита персональных данных должна осуществляться с применением соответствующих мер безопасности, что делает невозможным случайное или несанкционированное уничтожение или случайную потерю, а также предотвращает несанкционированный доступ, модификацию и распространение персональных данных. В связи со стремительным развитием информационной и телекоммуникационной сферы, с внедрением новых технологий, распространением инновационных, глобализационных и интеграционных процессов, Конвенция стала основой для дальнейшего развития регулирования в сфере защиты персональных данных. Международное сообщество пришло к выводу, что Конвенция должна остаться простым, кратким и технологически нейтральным инструментом, в то же время признавая новые характеристики современных и будущих технологий. Дальнейшее развитие предполагается в концепции предоставления согласия на обработку персональных данных, принципы информированности субъектов персональных данных, использование и распространение информации о лице, распространение обработки данных в обезличенном виде, усиление институционной способности уполномоченного органа по защите персональных данных.

Основными направлениями совершенствования законодательства ЕС в области защиты персональных данных станет облегчение доступа к собственным персональным данным, повышение уровня ответственности владельцев и распорядителей баз персональных данных, уменьшения рисков при распространении персональных данных сетью Интернет, предоставление больших административных полномочий органам по вопросам защиты персональных данных. В настоящее время рабочими группами разрабатываются предложения по обновлению Конвенции с целью повышения уровня стандартов защиты данных не только в Европе, но и во всем мире.

Источник: Псковская Лента Новостей
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