Общество

Псковские спасатели в очередной раз предупреждают любителей зимней рыбалки об опасности выхода на лед

В настоящее время запрет выхода людей и выезда транспортных средств на лед Псковского, Теплого и Чудского озер, введенный ранее распоряжением комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, не отменен. Однако любители зимней рыбалки все равно выходят на водоемы. При этом не всегда могут организовать свой отдых, соблюдая все меры предосторожности.

В связи с этим ГУ МЧС России по Псковской области напоминает некоторые правила.

Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости. Отправляясь на рыбалку, нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым, иметь при себе заряженный мобильный телефон. Важной мелочью могут оказаться свисток и карманный фонарь: в случае непредвиденной ситуации это поможет спасателям при осуществлении поисков в тёмное время суток.

Не забудьте тщательно защитить от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки является надежное и тёплое место для сидения, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение, поэтому от распития спиртных напитков стоит воздержаться. Каждому рыболову с собой нужно иметь запас необходимых лично ему лекарственных препаратов и средств для оказания первой медицинской помощи.

Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, а также в местах сброса вод промышленных предприятий.

Опасно находится на льду большими группами или сверлить много лунок на небольшом участке. Рыболовам следует иметь с собой шнур длиной 10-12 метров, на одном конце которого укреплен груз, а на другом – устроена петля, а также нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае провала.