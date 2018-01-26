Мокрый снег и до +2 градусов прогнозируют в Псковской области в понедельник

В понедельник, 29 января, на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер будет северо-западных направлений 4-9 м/сек.
Температура по области: -3…+2 гр. С.
Атмосферное давление низкое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.