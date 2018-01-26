Общество

Личные вещи жителей блокадного Ленинграда представлены на выставке в Пскове

В рамках «Исторического календаря памятных дат» в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» Псковского музея-заповедника открыт экспозиционно-выставочный комплекс, посвященный полному снятию блокады Ленинграда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в комплексе представлены личные вещи жителей блокадного Ленинграда: футляр для очков, ожерелье из бисера.

Здесь и медаль «За оборону Ленинграда». Из 1 470 000 награжденных - 15 000 детей и подростков блокадного Ленинграда.

В результате операции «Нева-2» (14-30 января 1944 г.) войска Ленинградского фронта уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку противника, отбросили врага на расстояние 60-100 км от города, освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк и, во взаимодействии с войсками Волховского фронта, полностью освободили Ленинград от вражеской блокады.

Псковичи и гости города могут посетить экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» с 11.00 до 18.00 во все дни, кроме понедельника (выходной день) и последнего вторники месяца (санитарный день).