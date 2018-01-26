Общество

Невельская прокуратура усмотрела в деятельности индивидуального предпринимателя грубые нарушения трудового законодательства

Невельской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения индивидуальным предпринимателем требований трудового законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе проверки установлено, что в нарушение закона индивидуальным предпринимателем правила внутреннего трудового распорядка не разрабатывались и не утверждались; в трудовых договорах отсутствуют обязательные для включения условия; вводные, первичные и повторные инструктажи по охране труда с работниками не проводились; руководитель обучение по охране труда вовсе не проходил.

По результатам проверки в отношении предпринимателя вынесено постановление о возбуждении административного дела по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ (ненадлежащее оформление трудового договора), а также постановление о возбуждении административного дела по ч.3 ст.5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда).

Постановления и материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Псковской области для рассмотрения по существу.

Контроль за устранение нарушений межрайонной прокуратурой поставлен на контроль.