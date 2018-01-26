Общество

Жителям деревни Церковище напомнили телефоны экстренных оперативных служб

28 января сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам в жилом секторе д. Церковище Усвятского района проведен профилактический рейд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен подворовой обход домовладений, с гражданами проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки на противопожарную тематику, а также проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Усвятского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

В ходе инструктажей и бесед гражданам доведены требования пожарной безопасности при эксплуатации газового и печного оборудования, электрических и отопительных приборов, а так же доведены действий при обнаружении пожаре. Гражданам также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.