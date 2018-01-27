Общество

От редакции Псковской Ленты Новостей

В воскресенье, 28 января, технической службой ПЛН была зафиксирована попытка исказить результаты голосования в опросе на тему «Собираетесь ли вы участвовать в выборах президента 18 марта?»

C 13 часов неизвестными началась искусственная «накрутка» голосов за следующие варианты ответов «Нет. Ведь всё предрешено - мой голос ничего не изменит», «Нет. У нас не политика, а цирк. Никого из кандидатов не поддерживаю» и «Нет. Без допуска реальной оппозиции - это не выборы. Принципиально не пойду».

При этом абсолютное большинство (более 500) ответов поступило за короткий промежуток времени с IP-адресов, зарегистрированных в Голландии и Германии.

В итоге всего за несколько часов общие результаты опроса искусственно претерпели принципиальные изменения: если до начала этой атаки варианты ответов «Да» набирали в сумме более половины голосов читателей ПЛН, то после вмешательства на первые позиции вышли варианты ответов «Нет».

В сложившейся ситуации редакция Псковской Ленты Новостей посчитала необходимым исключить из результатов опроса ответы, лавинообразно поступившие во второй половине дня 28 января с иностранных адресов. Кроме того, в настоящее время принимаются только голоса, поступившие с территории РФ.

Учитывая большую общественную значимость темы, мы считаем необходимым прокомментировать предпринятую попытку повлиять на формирование общественного мнения с помощью недобросовестных методов.

Тот факт, что в день общероссийской «забастовки избирателей» искусственно «накручивались» голоса в пользу неучастия в выборах, однозначно свидетельствует о том, кому это выгодно. Симптоматично, что повлиять на результаты опроса ПЛН попытались сторонники тех сил, которые раз за разом обвиняют власть в «нечестной игре» и «запрещенных приемах». Сами же действуют именно так, нечестно и пытаясь ввести людей в заблуждение.

Показательно, что сторонники оппозиции, не поддерживающие ни одного из кандидатов в президенты и считающие, что всё на выборах предрешено, выбрали для своей недобросовестной деятельности сайт Псковской Ленты Новостей – ведущий региональный интернет-портал.

Неизменно придерживаясь принципа свободы слова, редакция ПЛН предоставляет возможность высказываться представителям различных политических и общественных сил, в том числе несистемной оппозиции. Мы и в дальнейшем будем следовать этому важнейшему для нас принципу. Однако, оставаясь свободным, независимым СМИ и являясь открытой дискуссионной площадкой, мы не потерпим недобросовестных попыток манипулирования общественным мнением.