Аншлаги с противопожарной агитацией в псковском лесу, возмутившие общественность, прикреплены на вкопанные столбы

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды прокомментировал «Интерактив: Берегите лес от пожара!».
26 января государственной лесной охраной ГКУ «Псковское лесничество» был организован выезд на место. Определено, что аншлаги с противопожарной агитацией на представленных снимках располагаются в границах городских лесов, ведение которыми осуществляет управление городского хозяйства администрации города Пскова. Аншлаги прикреплены на вкопанные столбы, изготовленные из неокоренной древесины.