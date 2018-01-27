Общество

Жители Псковской области теперь могут оплатить дошкольное образование ребенка средствами маткапитала и до наступления 3-летнего возраста

С января 2018 года вступили в силу изменения в реализации программы материнского (семейного) капитала.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области, одно из новшеств касается использования средств материнского капитала на дошкольное образование детей и на оплату расходов, связанных с его получением.

Теперь оплата детского сада средствами МСК возможна в любое время со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата, то есть, не дожидаясь, когда ему исполнится три года.

Материнский капитал разрешается использовать и на старшего ребенка, если он посещает дошкольное учреждение. При этом у организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна быть лицензия (право) на оказание образовательных услуг.

Для оплаты образования детей в других образовательных учреждениях (школах, ссузах и вузах), как и прежде, нужно дождаться достижения ребенком трехлетнего возраста.

Помимо этого, изменены и требования к статусу дошкольной организации, куда будут направляться средства. Как и прежде, она должна находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию на оказание образовательных услуг, а государственная аккредитация учебным программам больше не требуется и само учреждение может не иметь статуса образовательного. Эта поправка значительно расширяет круг организаций, где дети могут получить дополнительное образование.

Требование наличия лицензии предъявляется и к индивидуальным предпринимателям, которые имеют наемных педагогических работников.

Добавим, что в Псковской области в 2017 году было подано 572 заявления на обучение детей на сумму более 21,5 млн рублей, из них на содержание ребенка в детском саду – 262 заявления на сумму более 5 млн рублей.

Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского (семейного) капитала составляет 453 тысячи 26 рублей. Подать заявление о распоряжении средствами МСК можно в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг.