Общество

Дновский сельхозкооператив оштрафовали за неуплату страховых взносов

Прокуратура Дновского района провела проверку соблюдения законодательства о социальном страховании и пенсионном обеспечении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ч.2 ст.4.1. федерального закона от 29.12.2006 №255 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», ст. ст. 5, п. 2 ст. 14, 16, п. 2 ст. 24 федерального закона №167 от 15.12.2001 «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», а также федерального закона от 30.04.2008 №56 «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» СПК «Светоч» не уплачены страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное и обязательное медицинское страхование за 2017 год на сумму более 398 тыс. рублей.

В связи с этим прокурором района в отношении руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

В результате его рассмотрения инспектором по труду Псковской области председатель СПК «Светоч» признана виновной в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по уплате взносов в социальные фонды предприятием погашена в полном объеме.