Общество

Жительница Псковского района: Фонд «Земляки» работает. Реально

Жительница Торошинской волости Псковского района Ольга Лукьянова выразила благодарность фонду «Земляки» и лично депутату Государственной Думы Александру Козловскому за оказанную помощь ее семье.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, буквально на днях многодетная семья получила большую двухъярусную кровать для детей. «У моей дочери многодетная семья, трое детей, - рассказала Ольга Лукьянова. - Дети спали на одной кровати. У нас не было возможности купить такую большую кровать. Мы даже не ожидали, что дети получат такой подарок. Для нашей семьи это большое дело. Низкий поклон Александру Николаевичу, что он старается так помогать людям. Я очень благодарна ему за помощь. Фонд «Земляки» действительно работает. Реально».

Помощь получили еще 7 семей Псковского района, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Многодетной семье Прокиных из Краснопрудской волости помогли с установкой окон, многодетной матери-одиночке из деревни Черняковицы-2 оказали вещевую и продуктовую помощь, новогодние подарки получили дети еще из двух многодетных семей.

В семье Шиковых из деревни Лодышкино случилась трагедия – сгорел дом. Из фонда «Земляки» были выделены средства для помощи семье. Также фонд оказал помощь в приобретении медикаментов еще двум семьям.

Надо отметить, что представительства фонда «Земляки» работают во всех районах Псковской области. Именно сами жители принимают решение о том, куда направить деньги из фонда, в их муниципалитете. Фонд «Земляки» создан по инициативе Александра Козловского, который перечисляет туда половину своей зарплаты в Госдуме.