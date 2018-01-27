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Общество

В двух школах Пыталовского района имелись задолженности по страховым взносам

29.01.2018 10:30|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой Пыталовского района проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства Российской Федерации в части своевременности выплаты заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений Пыталовского района и установлено, что задолженность по заработной плате отсутствует. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в то же время в отдельных муниципальных образовательных учреждениях имеются предпосылки к нарушению прав работников на своевременную и в полном объеме оплату труда.

Так, согласно части 6 статьи 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

По данным Межрайонной ИФНС №5 по Псковской области МБОУ «Гавровская средняя школа» и «Линовская средняя школа» имеют задолженность по страховым взносам за 3 квартал 2017 года в бюджеты всех уровней в размере 627 544,31 и 284 877,73 рублей соответственно. В ходе прокурорской проверки долги по страховым взносам были погашены.

Данное обстоятельство свидетельствует о нехватке денежных средств, нестабильном финансовом положении указанных учреждений, что может привести к несвоевременной оплате труда работников, а также породить экономическую невозможность удовлетворения их жизненно важных потребностей.

В целях недопущения нарушений трудового законодательства директора указанных образовательных учреждений предостережены о недопустимости нарушений требований статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации и предупреждены, что в случае нарушения указанных требований законодательства могут быть привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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