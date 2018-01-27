Общество

Экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов отмечает 60-летие на высоте

29 января экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов отмечает 60-летие. Он родился 29 января 1958 года в городе Свердловске, а с 1992 по 1996 год возглавлял администрацию Псковской области.





Как сообщил именинник корреспонденту Псковской Ленты Новостей, день рождения он традиционно отмечает на высоте свыше 2000 метров на горных лыжах с семьей. «Стараюсь и форму поддерживать, и пример подрастающему поколению подавать», - отметил он.



На сегодняшний день Владислав Туманов является заместителем председателя арбитражного суда Восточно-Сибирского округа. «Это большой округ, около 12 млн километров, добрая треть нашей страны. Сегодня выполняю поставленные задачи на этой территории», - сказал юбиляр.



3 февраля Владислав Туманов приедет в Псков, в Ледовом дворце пройдет третий хоккейный турнир на Кубок Псковского землячества в Москве. «На турнир приедут ведущие хоккеисты, олимпийские чемпионы с тем, чтобы подарить псковичам прекрасную игру, прекрасное мастерство. Тем более, что Псков все больше и больше завоевывает звание спортивного города со своими традициями. Здесь уже есть своя школа хоккея, появляются звездочки и в фигурном катании. Турнир с участием звезд хоккея - очередной подарок для тех, кто является сторонником здорового образа жизни», - подчеркнул председатель Псковского землячества в Москве.

«Псков остается той землей, которая дает силы, энергию и надежду на то, что все планы будут сбываться», - заключил Владислав Туманов.