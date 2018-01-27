Общество

662 человека предупреждено об опасности выхода на лед в ходе дежурства оперативных групп в Псковском районе

В соответствии с Распоряжением администрации Псковской области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лед оперативные группы ГУ МЧС России по Псковской области совместно с представителями УГИБДД УМВД России по Псковской области провели дежурство на временных постах, созданных в населенных пунктах Неелово и Солоново Псковского района. Как сообщается на сайте областного МЧС, цель их работы – предупреждать об опасности выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер.

Сотрудники МЧС доводили до водителей и пассажиров машин содержание распоряжения о запрете выхода на лед под роспись. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по задержке и возвращению машин, однако предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лед они обязаны. 20 и 21 января об опасности выхода на лед было предупреждено 662 человека на 262 единицах техники.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах силами Аварийно-спасательной службы на катерах на воздушной подушке осуществлялось дежурство на акваториях реки Великой, Псковского и Чудского озер.