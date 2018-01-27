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Недельный эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Псковской области снизился на 10,9%

Недельный эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Псковской области снизился на 10,9%. Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный врач Центра гигиены и эпидемиологии по Псковской области Сергей Никифоров, в период с 22 по 28 января на территории региона заболело ОРВИ 1963 человека. В числе заболевших 459 детей в возрасте до 2 лет, 551 ребенок от 3 до 6 лет, 320 детей от 7 до 14 лет и у 633 взрослых.

В Пскове ОРВИ зарегистрировано за неделю у 875 человек, в том числе у 230 детей до 2 лет, у 246 - от 3 до 6 лет, у 80 детей в возрасте от 7 до 14 лет и у 319 взрослых.

Добавим, что случаев гриппа в Псковской области на сегодняшний день не зафиксировано.