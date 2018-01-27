Общество

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе социальной рекламы

Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе!» стартовал в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, работы для участия в конкурсе антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни принимаются Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля по адресу: 180000, Псков, ул. Ипподромная, 118.

Принять участие в нем могут физические и юридические лица, авторы и коллективы авторов-создателей социальной рекламы, электронные и печатные СМИ, освещающие антинаркотическую тематику, а также некоммерческие организации и молодежные волонтерские движения.

В конкурсе представлены три номинации: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

Федеральный этап конкурса продлится с 21 февраля по 26 июня.