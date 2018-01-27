Общество

42 человека выразили желание стать волонтерами Молодежной Ганзы - 2019 в Пскове

Псковский молодежный центр завершил прием заявок у желающих стать волонтерами на праздновании Молодой Ганзы - 2019. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», всего записалось 42 человека - это школьники старших классов и студенты псковских вузов.

Основными критериями при подаче заявок стали возраст (от 14 до 30 лет) и знание хотя бы одного иностранного языка. Приоритет отдавался юным псковичам, которые владеют английским и немецким.

В настоящее время у волонтеров начинаются занятия, которые продлятся два месяца. Тематика занятий довольно обширна. Участники познакомятся с историей Ганзейского Союза, основами поведения и этикета с иностранными гостями, освоят базовые диалоги на английском и немецком языках, подробно познакомятся с достопримечательностями Пскова и области и методикой организации мероприятий.

«Первое занятие у нас состоится 7 февраля. Будущие волонтеры познакомятся с историей средневековой Ганзы, этапами её развития до настоящего времени и с особенностями торговых взаимоотношений псковских и европейских купцов», - рассказала заместитель директора Псковского молодежного центра Олеся Назарой и добавила, что лекторами у волонтеров будут лучшие представители различных профессий - экскурсоводы, журналисты, переводчики и социологи.

Программа Школы включает в себя 7 занятий и тестирования, по итогам которых будут выданы сертификаты волонтера Молодой Ганзы - 2019.

Напомним, Школа волонтера Молодой Ганзы проходит с 2017 года, а сертификат волонтера действителен до Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове в 2019 году. В 2017 году подобный документ был выдан 17 псковским волонтерам.