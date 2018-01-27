Общество

Школа «Летово» приглашает детей из Пскова принять участие в финальном раунде приема заявок

Детей из Псковской области приглашают принять участие в третьем раунде приема заявок в школу «Летово» на 2018/19 учебный год. Способных и мотивированных детей со всей России приглашают в московскую школу-пансион, выпускники которой смогут поступить в ведущие вузы страны и мира. Большинство воспитанников «Летово» будут учиться за счет стипендий, выделяемых из крупнейшего эндаумент-фонда в СНГ. Чтобы поступить в школу, нужно до 30 марта включительно подать заявку на сайте letovo.ru. Набор ведется в 7-9 классы.

►Основополагающий принцип школы - доступность образования мирового уровня для каждого способного и мотивированного ребенка, независимо от достатка его родителей. Каждый ученик может получить стипендию, которые полностью или частично покроют затраты на обучение. Размер стипендий не зависит от результатов вступительных экзаменов и определяется только материальным положением семьи поступившего ученика.

На сегодняшний день прошли уже две волны набора, в которых приняли участие дети, живущие по всему миру. Самая восточная заявка была подана из Анадыря, а самая западная - из Хьюстона, США. Школа приглашает детей не только из столицы: 62% заявок подали ученики из других регионов РФ. В отборе уже приняли участие жители более 400 городов и более 60 поселков, станиц, сел и деревень. Третий раунд набора станет самым массовым.

В образовательной модели «Летово» центральное место занимает ученик. Ученик может выбирать из шести направлений, в рамках которого для него разрабатывается индивидуальная учебная траектория. Обучение происходит сразу на двух языках - русском и английском. Все это позволит ученикам поступить не только в ТОП-10 российских университетов, но и в любой из ведущих вузов мира.

По словам директора «Летово» Михаила Мокринского, образовательная модель школы спроектирована таким образом, чтобы каждый выпускник мог не только поступить в выбранный им вуз, но и стали лидерами профессиональной, научной, культурной, общественной деятельности. «Мы строим школу для детей, которые придут к нам не ради экзаменов, а ради той атмосферы и учебной программы, которую мы им предлагаем», - говорит директор.

Над образовательной программой уже четвертый год работает сильная академическая команда. Все преподаватели проходят сложный отбор и имеют опыт работы в лучших российских школах, составляют методические пособия, разрабатывают задания для олимпиад и ЕГЭ.

Для детей, которые планируют принимать участие в российских и международных олимпиадах, созданы условия для подготовки на самом высоком уровне. Педагоги команды “Летово” курировали более 10 победителей международных олимпиад по математике, физике, биологии и робототехнике, более 100 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады Школьников, а также победителей других олимпиад по разным предметам и разного уровня сложности.

Территория школы «Летово» спроектирована для наибольшего комфорта ребенка во время учебы и отдыха. В Новой Москве, более чем на 60 гектарах по соседству с сосновым лесом и рекой расположились учебные корпуса, общежития, дома для педагогов и их семей, стадион, теннисные корты, беговые и велодорожки, лыжные трассы, волейбольные и баскетбольные площадки.

Кампус представляет собой экологичное пространство с классами, которые легко трансформируются под разные задачи, а также спортивными залами, олимпийским бассейном, научными лабораториями, творческими мастерскими, библиотекой и актовым залом, который одновременно служит лекционной аудиторией, театром и кинозалом. В 2016 году проект школы «Летово» получил премию Архсовета Москвы как лучший объект в области здравоохранения и образования.

Проживание в кампусе не является обязательным. В «Летово» существует три режима посещения - дневная школа, недельный и полный пансион - в зависимости от пожеланий, возможностей и места постоянного проживания каждой семьи.