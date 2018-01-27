Общество

Опубликован график встреч руководителей медицинских организаций города Пскова с населением в 2018 году

Опубликован график публичных встреч руководителей медицинских организаций города Пскова с населением в 2018 году. Он составлен в соответствии с приказом Госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области от 28 декабря 2017 года.