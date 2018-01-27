Опубликован график встреч руководителей медицинских организаций города Пскова с населением в 2018 году

Опубликован график публичных встреч руководителей медицинских организаций города Пскова с населением в 2018 году. Он составлен в соответствии с приказом Госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области от 28 декабря 2017 года.
|
Наименование учреждения
|
Время
|
Адрес
|
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»
|
8 февраля, 17.30
|
Поликлиника №3,
ул. Индустриальная, 8
Конференц-зал
|
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»
|
10 мая, 17.30
|
Вестибюль поликлиники №2, ул. Коммунальная, 23
|
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»
|
9 августа, 17.30
|
Вестибюль городской поликлиники №1,
ул. Кузнецкая, 19
|
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»
|
8 ноября, 17.30
|
Поликлиника №3,
ул. Индустриальная, 8
Конференц-зал
|
ГБУЗ «Псковская детская городская поликлиника»
|
29 марта
с 15.00 до 16.00
|
ул. Кузнецкая, 21
|
ГБУЗ «Псковская детская городская поликлиника»
|
28 июня
с 15.00 до 16.00
|
ул. Шестака, 4
|
ГБУЗ «Псковская детская городская поликлиника»
|
27 сентября с 15.00 до 16.00
|
ул. Кузнецкая, 21
|
ГБУЗ «Псковская детская городская поликлиника»
|
20 декабря с 15.00 до 16.00
|
ул. Шестака, 4
|
ГБУЗ «Псковская стоматологическая поликлиника»
|
26 февраля с 10 до 12.00
|
Сиреневый бульвар, 9
|
ГБУЗ «Псковская стоматологическая поликлиника»
|
11 мая с 12.00 до 14.00
|
Октябрьский проспект, 29
|
ГБУЗ «Псковская стоматологическая поликлиника»
|
16 августа с 14.00 до 16.00
|
Сиреневый бульвар, 9
|
ГБУЗ «Псковская стоматологическая поликлиника»
|
26 ноября с 10.00 до 12.00
|
Октябрьский проспект, 29