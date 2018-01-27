Общество

Выездной ФАП будет работать в Пскове с 5 февраля

Руководство ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» доводит до сведения жителей Пскова график работы выездного фельдшерско-акушерского пункта на февраль-март текущего года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, на выездном ФАП будут проводиться обследования по диспансеризации в зависимости от года рождения, в которую включены:

анкетирование

анкетирование антропометрия (рост, вес, индекс массы тела)

измерение давления

измерение внутриглазного давления

проведение ЭКГ.

График работы ФАПа: