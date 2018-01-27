Выездной ФАП будет работать в Пскове с 5 февраля

Руководство ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» доводит до сведения жителей Пскова график работы выездного фельдшерско-акушерского пункта на февраль-март текущего года.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, на выездном ФАП будут проводиться обследования по диспансеризации в зависимости от года рождения, в которую включены:
График работы ФАПа:
|
Дата
|
Время
|
Адрес
|
5 - 9 февраля
|
с 09.00 до 15.00
|
«Семейный Магнит»
г. Псков, ул. Труда, 37а
|
12 - 16 февраля
|
с 09.00 до 15.00
|
«Главпочтамт»
г. Псков, ул. Советская, 20
|
19 - 22 февраля
|
с 09.00 до 15.00
|
«Империал»
г. Псков, ул. Коммунальная, 41
|
26 февраля - 2 марта
|
с 09.00 до 15.00
|
«Тележка»
г. Псков, ул.Труда, 54
|
5 - 7 марта
|
с 09.00 до 15.00
|
«Торговый центр»
г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, 10
|
12 - 16 марта
|
с 09.00 до 15.00
|
«Лента»
г. Псков, Рижский проспект, 96-б
|
19 - 23 марта
|
с 09.00 до 15.00
|
«Империал»
г. Псков, ул. Коммунальная, 41
|
26 - 30 марта
|
с 09.00 до 15.00
|
«Торговый центр»
г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, 10