Общество

Двое участников нападения в 2000 году на псковских десантников в Чечне приговорены к длительным срокам заключения - СКР

Двое подручных международных террористов Шамиля Басаева и Хаттаба приговорены к длительному заключению за нападение на псковских десантников в 2000 году, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

«Собранные Главным следственным управлением СК по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителей Ставропольского края Фаизбека Амангазиева и Арслана Валиева», - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в «Интерфакс».

В нем отмечается, что приговором суда А.Валиеву и Ф.Амангазиеву назначены наказания в виде 15,5 лет и 16 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии строго режима.

«Они признаны виновными в участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ)», - говорится в пресс-релизе.

Как установили следствие и суд, 29 февраля 2000 года Ф.Амангазиев и А.Валиев «в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое произошло в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской республики на высоте 776.0».

«Нападение они осуществляли с трех сторон, при этом Амангазиев и Валиев, заняв позиции, из автоматов Калашникова калибра 5,45 мм производили прицельные выстрелы в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, четверым были причинены ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

В СК напомнили, что ранее девять участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины - член запрещенной в РФ организации «УНА-УНСО» Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.