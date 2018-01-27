Общество

Стала известна тема текста «Тотального диктанта-2018»

Стала известна тема текста «Тотального диктанта-2018», который будут писать россияне 14 апреля. Как сообщает «Интерфакс», текст диктанта описывает один день учителя немецкой словесности в 40-е годы прошлого века.

«Я очень рада, что экспертный совет согласился тем, что текст (диктанта...) может быть написан и войти в новый роман "Дети мои", посвященный судьбе немцев Поволжья, судьбе Немецкой автономии на Волге с 1918 по 1941 год. Мне не пришлось выходить из той большой темы, куда я была погружена глубоко», - сказала автор произведения, писательница Гузель Яхина и уточнила, что будет три текста для разных часовых зон.

«Они называются "Утро", "День" и "Вечер", они рассказывают об одном дне учителя немецкой словесности по фамилии Бах», - добавила Яхина. По словам писательницы, предполагается, что роман «Дети мои» увидит свет в мае этого года.

В 2018 году формат акции изменится: была избрана «столица», где 14 апреля текст диктанта будет читать его автор. Этим городом в 2018 году стал Владивосток, который обошел Иркутск, Красноярск, Тюмень и Таллин.

Центральной площадкой «Тотального диктанта» станет Дальневосточный федеральный университет, там его смогут написать более 500 человек.

Идея добровольного диктанта для всех желающих проверить свое знание русского языка родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. Организатор мероприятия - фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

Авторами текстов были Борис Стругацкий (2010 год), Дмитрий Быков (2011 год), в 2012 году - Захар Прилепин, в 2013 - Дина Рубина, в 2014 - Алексей Иванов, Евгений Водолазкин (2015 год), Андрей Усачев (2016 год), Леонид Юзефович (2017 год). Ранее авторы традиционно читали диктант в НГУ.

В 2017 году диктант написали более 200 тыс. человек из 71 страны.

Традиционно в «Тотальном диктанте» участвуют жители Псковской области.