Общество

За правопорядком в день выборов президента в Псковской области будут следить более 700 полицейских и 100 сотрудников и военнослужащих Росгвардии

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 29 января, провел первое в этом году совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, открывая заседание, Михаил Ведерников поблагодарил правоохранительные органы за качественную и ответственную работу по обеспечению безопасности в период новогодних и рождественских праздников. «Мы достаточно спокойно этот период прошли, чрезвычайных ситуаций допущено не было. Впереди у нас большой фронт работ и главное мероприятие, где мы должны обеспечить безопасность, - это выборы президента Российской Федерации», - сказал руководитель региона и попросил доложить о ходе подготовки.

По данным Избирательной комиссии Псковской области, в этом году будет работать 638 участковых и 26 территориальных избирательных комиссий. В их работе будет задействовано более 5,5 тыс человек. В качестве дополнительных мер безопасности те помещения, где располагается несколько избирательных участков, будут оснащены арочными и ручными металлодетекторами. Для обеспечения непрерывности голосования все муниципальные образования Псковской области обеспечены передвижными и резервными избирательными участками.

По информации УМВД России по Псковской области, за правопорядком в день выборов будут следить более 100 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, более 700 сотрудников органов внутренних дел и около 60-ти - частных охранных предприятий.

По линии МЧС России по Псковской области все избирательные участки области также взяты на учет, с работниками проведен необходимый инструктаж, практические тренировки и консультации. В день голосования будет задействовано около 2 тысяч сотрудников различных подразделений службы.

В целом личные составы УМВД, Росгвардии и МЧС к выполнению поставленных задач готовы, все возникающие вопросы отрабатываются в оперативном режиме, отметили руководители ведомств на заседании. Кроме того, все сотрудники, задействованные на службе в день выборов, получат возможность изъявить свою гражданскую позицию.

Руководитель региона Михаил Ведерников поручил ответственным лицам держать все вопросы на контроле и принять все необходимые меры для обеспечения общественного правопорядка и безопасности населения в период подготовки и проведения выборов президента России.

Также в ходе заседания участники проанализировали работу антитеррористических комиссий Островского и Пыталовского районов и вопросы обеспечения безопасности на объектах массового пребывания людей.