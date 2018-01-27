Общество

Более 45 тыс. рублей штрафа наложил псковский Росреестр за неделю на нарушителей земельного законодательства

На минувшей неделе в ходе проведения 15 плановых и 11 внеплановых проверок инспекторы отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области выявили и зафиксировали двадцать нарушений земельного законодательства в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе областного ведомства.

Наибольшее количество нарушений касалось игнорирования собственниками положений статьи 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) - 6 случаев. Кроме этого три землевладельца были привлечены к административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (ст. 19.5 КоАП РФ). Общая сумма наложенных штрафов составила 45 900 рублей, взыскано 18 980 рублей. Выдано 14 предписаний об устранении нарушений.

В ведомстве добавили, что самовольное занятие земельного участка продолжает оставаться наиболее частым нарушением, которое совершают собственники земельных участков. Ответственность за правонарушение установлена ст. 7.1 КоАП РФ.

Санкцией за данное правонарушение предусмотрено наложение административного штрафа на граждан до десяти тысяч рублей; на должностных лиц – до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – до двухсот тысяч рублей.

Зачастую указанное нарушение совершается в ходе изменения фактических границ земельного участка, в результате которого увеличивается площадь участка за счет смежных земельных участков или земель, государственная собственность на которые не разграничена.

В целях недопущения таких нарушений необходимо удостовериться, что границы используемого земельного участка соответствуют сведениям, содержащимся в едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), особенно при строительстве объектов капитального строительства и ограждения.

В случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ используемого земельного участка, Росреестр рекомендует обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ.