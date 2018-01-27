Общество

Экс-кандидат в губернаторы Псковской области скончался в СИЗО - СМИ

СМИ сообщили о смерти арестованного экс-кандидата в губернаторы Псковской области Алексея Бурнацева. По их данным, он скончался в больнице в Москве, пишут «Известия».

Как передает телеканал РЕН ТВ, содержавшемуся в одном из столичных СИЗО Бурнацеву стало плохо утром 28 января. Его доставили в 81-ю городскую больницу, где он умер в ночь на 29 января.

Согласно предварительным данным, политик мог перенести инфаркт миокарда.

Бурнацев в 2013 году стал председателем партии «Социал-демократы России». В 2014 году он баллотировался на пост губернатора Псковской области. В 2016 году политик был арестован по подозрению в мошенничестве.