Общество

Вопросы подготовки кадров и трудоустройства молодежи обсудил Александр Козловский со студентами ВЛГАФК

Региональная неделя депутата Государственной Думы от Псковской области Александра Козловского началась с посещения Великолукской академии физической культуры и спорта.Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате депутата, парламентарий посетил спортивные залы и учебные помещения, а также пообщался со студентами и руководством вуза.

Как рассказал ректор академии Вячеслав Шляхтов, всего в России насчитывается 14 таких профильных вузов, поэтому они востребованы у абитуриентов. В великолукскую академию приезжают учиться ребята не только из разных районов Псковской области, но и из других регионов. На сегодняшний день студентами ВЛГАФКа являются 800 человек.

Александр Козловский заметил, что и некоторые из его коллег тоже заканчивали великолукскую академию, отзываются о ней положительно. Но парламентария больше всего интересовал вопрос, отслеживают ли в вузе дальнейшую судьбу выпускников, находят ли они работу и по каким специальностям трудятся.

«Ведем ежегодный мониторинг, одним из показателей которого как раз является трудоустраиваемость наших студентов, - ответил Вячеслав Шляхтов. - Количество трудоустроившихся превышает 80%, это хороший показатель. Уже с четвертого курса примерно половина ребят знает, где хочет работать, и после получения диплома устраивается на работу».

Кроме того, отметил ректор, выпускники вуза востребованы и в армии - многие ребята после срочной службы идут служить по контракту. Их успехи отмечены благодарственным письмом, которое поступило в адрес академии от командующего войсками Северо-Западного округа.

Убедиться в том, действительно ли все так хорошо с трудоустройством, Александр Козловский решил лично. Он встретился со студентами, которые в этот момент как раз проводили очередную тренировку. Среди ребят оказались не только великолучане, но и жители близлежащих районов области, и представители Тверской области. Вопросов к депутату у них оказалось немало.

«Есть программы по поддержке молодых учителей, тренеров. А есть ли региональные программы по поддержке молодых преподавателей вузов? Ставка у них небольшая, прожить трудно», - заметила Валентина Садченко, которая после окончания академии хочет остаться в стенах альма-матер и заниматься преподавательской деятельностью.

Александр Козловский сказал, что этот вопрос актуален не только для нашего региона, но и в целом для России. «Ситуация с зарплатами преподавателей будет выправляться, - пообещал он. - Зарплата тех, кто дает знания, должна расти, причем не таким образом, чтобы преподаватели набирали по нескольку ставок и хватались сразу за все, а чтобы и оплата одной ставки была достойной».

В этом направлении, отметил депутат, строится и его работа, и работа фракции «Единая Россия» в Государственной Думе.