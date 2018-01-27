Общество

Григорий Явлинский встретится с псковскими журналистами в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 31 января, в 14:30, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится встреча с псковскими журналистами в формате круглого стола с кандидатом на должность президента России Григорием Явлинским.

Тема встречи «Свобода слова и свобода массовой информации в России». Будут обсуждены также и другие вопросы, интересующие представителей СМИ региона. Встреча пройдет в режиме неформального разговора.

Модераторами круглого стола выступят журналист «Псковской Ленты Новостей» Алексей Овчинников и пресс-секретарь Григория Явлинского Игорь Яковлев.

Дата проведения: 31 января. Начало в 14:30.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация по телефону +7 (911) 387-49-68, Мария Старовойтова, либо по эл. почте: press.pskov.yabloko@gmail.com.