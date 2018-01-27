Общество

Александр Козловский призвал великолукских студентов прийти на выборы 18 марта

Тему гражданской активности и ответственности обсудил депутат Госдумы Александр Козловский со студентами Великолукской академии физической культуры и спорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

«Быть взрослым – это не только какие-то привилегии, но и большая ответственность, - сказал парламентарий на встрече, которая состоялась в рамках региональной недели. - Выборы - это возможность решить, по какому пути пойдет страна, отдав свой голос за того кандидата, который, по вашему мнению, достоин руководить Россией».

Как выяснилось, большинство студентов планируют 18 марта прийти на избирательные участки. Несмотря на то, что в академии физкультуры учатся не только великолучане, но и представители других районов и даже регионов, у них будет возможность проголосовать по месту учебы: как рассказал ректор учебного учреждения Вячеслав Шляхтов, у студентов есть не только благоустроенное общежитие, но и регистрация в городе.

«Принимать участие в политической жизни страны - это современно, это модно, - подчеркнул Александр Козловский. - Это возможность проявить себя как взрослого и ответственного человека. Будьте взрослыми!»