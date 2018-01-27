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Общество

В Избирательных комиссиях Псковской области продолжается обучение по подготовке и проведению выборов президента РФ

29.01.2018 16:32|ПсковКомментариев: 2

29 января состоялся очередной обучающий семинар с председателями и бухгалтерами территориальных избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, в работе совещания принял участие вице-губернатор Николай Цветков, который от имени губернатора области Михаила Ведерникова поблагодарил членов региональных избиркомов за серьезное отношение к подготовке важных выборов страны и остановился на важнейших аспектах совместной работы по их проведению.

Он подробно остановился на роли областного оперативного штаб, основными задачами которого являются координация деятельности органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам обеспечения законности и правопорядка, оказания организационно-технического содействия избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов президента и отметил, что тесное взаимодействие с избирательными комиссиями необходимый фактор, который поможет оперативно и качественно решать все возникающие вопросы.

Он напомнил,что с целью организации объективного учета избирателей, проживающих на территории региона,созданы рабочие группы по вопросу достоверности учета избирателей. На областном уровне их возглавляет временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников, а на муниципальном - главы районов, местных администраций и городских округов.

Николай Цветков также остановился на оснащении избирательных участков камерами видеонаблюдения в день голосования, охране и обеспечении безопасности избирательных участков, а также на адресной программе развития избирательных участков.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов в своем выступлении отметил, что члены комиссии с правом решающего голоса 26 января на своем заседании приняли постановление с обращением в оперативный штаб по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов президента РФ на территории Псковской области с просьбой создать специальную рабочую группу по обеспечению избирательных прав избирателей с ограниченными возможностями.

Он напомнил, что с 31 января начинается прием заявлений от избирателей, которые будут голосовать по месту своего нахождения и в связи с этим сообщил о необходимости организации территориально избирательными комиссиями четкой работы по приему заявлений, разъяснению нового порядка подачи заявления о включении гражданина в список избирателей по месту нахождения.

Председатель областного избиркома сообщил присутствующим, что в целях повышения правовой, электоральной культуры молодежи, повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, повышения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам избирательного процесса, с целью информировании молодых избирателей о выборах президента РФ 18 марта 2018 года в период с 18 февраля по 18 марта 2018 года в муниципальных образованиях Псковской области пройдет Декада молодого избирателя.

Михаил Иванов подчеркнул, что избирательные комиссии уже проделали большую работу в системе учета избирателей. Однако она будет продолжена до самого дня голосования, 18 марта, с тем, чтобы избежать фактов двойного учета избирателей, их отсутствия по месту регистрации, а также отсутствия данных о прибытии лиц после службы в рядах Вооруженных Сил, добавил он.

Также в целях обеспечения равных условий при проведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности председатель регионального избиркома напомнил, что территориальным избирательным комиссиям области поручено устанавливать время для встреч с избирателями в помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов на должность президента РФ, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность президента РФ, собственниками, владельцами помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний.

Михаил Иванов рассказал о необходимости обеспечить безопасность избирательных участков совместно с соответствующими структурами, а также безопасность системы ГАС-выборы.

О трех этапах информационно-разъяснительной работы по выборам президента РФ и взаимодействии с различными организациями в этом направлении рассказал заместитель председателя Иван Патлач.

Секретарь регионального избиркома Сергей Ковальчук проинформировал членов ТИК об организации работы по проведению конкурсов, стимулирующих деятельность организаторов выборов.

На секции по организации работы бухгалтеров ТИК на предстоящих президентских выборах начальник отдела финансового учета и контроля Олег Шамков и начальник отдела КРС Светлана Баринова рассказали об организации контроля за использованием бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям различного уровня на проведение выборов в 2018 году.

Внимание всех участников семинара было обращено на то, что избирательным комиссиям предстоит проделать большой объём работы для проведения важного политического события – выборов президента России на самом высоком организационном уровне. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов еще раз напомнил о необходимости проведения избирательной кампании максимально открыто и гласно, что является гарантией доверия к выборам и их результату.

В заключении организаторы обучающего семинара ответили на вопросы председателей и бухгалтеров территориальных избирательных комиссий.

Источник: Псковская Лента Новостей
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