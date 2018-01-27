Общество

Молодежный совет при главе Пскова разрабатывает меры профилактики девиантного поведения подростков

В Пскове состоялось очередное заседание Молодежного совета при главе города. Его участники подвели итоги работы за 2017 год и наметили планы на ближайшее время. Как наиболее актуальный и тревожащий их вопрос, молодые люди отметили девиантное поведение подростков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города. В последнее время в разных регионах России произошли резонансные случае подростковых суицидов, а также вооруженных нападений школьников на одноклассников из-за употребления наркотических и психотропных веществ, запущенных психологических травм и отсутствия лечения, семейных конфликтов, а также буллинга (травли сверстниками).

В связи с этим, в качестве профилактических мер, участники Молодежного совета обсудили возможность создания межведомственной экспертной лекторской группы, которая могла бы проводить встречи с подростками по определенным темам. В состав группы, по предположению инициаторов, целесообразно было бы включить психологов, наркологов, представителей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов образования и социальных служб, уполномоченного по правам ребенка в Псковской области. В данный момент инициатива создания лекторской группы находится в работе, проводятся консультации с различными службами.