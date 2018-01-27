Общество

Великолукские студенты попросили у Александра Козловского организовать экскурсию в Госдуму

Великолукские студенты попросили у Александра Козловского организовать экскурсию в Госдуму. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария, такая просьба прозвучала в ходе встречи депутата от Псковской области со студентами Великолукской академии физической культуры и спорта, которая состоялась в рамках региональной недели. Встреча проходила в формате живого общения, поэтому и вопросы ребята задавали самые разные.

Один из самых злободневных – это запрет МОК выступать многим российским спортсменам на Олимпиаде. «Как вы относитесь к такому решению?» – поинтересовались студенты.

«Конечно, это несправедливо, – ответил Александр Козловский. – Вы сами спортсмены, думаю, каждому из вас было бы обидно, если по достаточно сомнительным основаниям вас лишили бы права выступать на главных соревнованиях всей жизни. Но что произошло – то произошло, задача тех ребят, которые все-таки будут выступать на Олимпийских играх – максимально сконцентрироваться на результате».

Ректор ВЛГАФК Вячеслав Шляхтов напомнил, что в предстоящих зимних Олимпийских играх будет участвовать и великолучанин, студент 2 курса ВЛГАФК Владислав Марченков, который входит в состав российской сборной по бобслею (скелетону). Хорошие результаты в спорте показывают и многие другие студенты академии. В частности, Александр Козловский пообщался с участниками мужской и женской сборной по баскетболу, которые успешно выступают на соревнованиях различного уровня, а мужская сборная входит в десятку лучших студенческих команд России.

По росту парламентария ребята сразу признали в нем своего. «Вы же баскетболист?» - спросили они. Оказалось, что баскетболом Александр Козловский занимался, но в школьные годы. Сейчас по возможности три раза в неделю занимается в тренажерном зале, летом - плаванием, зимой - лыжами, причем неплохо стоит на горных лыжах. А в спортивном зале ВЛГАФК ему доводилось играть в теннис.

Интересовало ребят и то, чем запомнились депутату студенческие годы. Как признался Александр Козловский, учился он уже после службы в армии, к тому моменту была и семья, и дети, так что приходилось непросто. «Многие знакомые, многие настоящие друзья появляются именно в студенческие годы, – заметил он. – Но самое главное – это получение образования. Без образования я вряд ли бы достиг намеченных целей. Поэтому отдавайте все силы учебе, и сразу думайте, как вы будете использовать полученные знания в жизни, потому что теория без практики – это мертвый груз».

Великолукские студенты, в свою очередь, поделились с парламентарием своими достижениями. Помимо учебы и спорта, это еще активная общественная деятельность. Многие из учащихся ВЛГАФКа являются волонтерами, проводят мероприятия для детей из центра специального образования, причем сами придумывают сценарии, организуют мастер-классы, помогают «Красному кресту».

«Этот опыт общественной деятельности вам очень пригодится в жизни, – заметил Александр Козловский. – Волонтерство – хорошая возможность познакомиться с новыми друзьями, пообщаться с разными людьми, получить организационные навыки, выразить и найти себя. Поэтому желаю вам удачи в этой важной работе и новых интересных проектов».

В завершение встречи студенты попросили депутата организовать им экскурсию в Государственную Думу. Как отметил Александр Козловский, это зависит от инициативности и желания самих ребят, а он, со своей стороны, готов оказать содействие.