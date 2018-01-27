Общество

Александр Козловский испытал на себе методы повышения мышечной силы

В рамках региональной недели депутат Государственной думы Александр Козловский посетил Великолукскую академию физической культуры и спорта, где пообщался с руководством и студентами вуза, а также ознакомился с научно-исследовательской деятельностью.

В настоящий момент на базе ВЛГАФК работает научно-исследовательский институт проблем спорта и оздоровительной физической культуры, который возглавляет Руслан Городничий. НИИ включает в себя 4 лаборатории: физиологии нервной и мышечной систем, физиологии дыхания и электрокардиографии, психофизиологии, морфологии.

Коллектив ученых, в том числе и молодых, работает над повышением силовых возможностей спортсменов, в том числе через электромагнитную стимуляцию мышц, нервной системы, спинного и головного мозга. Как показывают исследования, под воздействием магнитной стимуляции мышцы работают более активно, что позволяет при регулярном воздействии увеличить силовые возможности спортсменов.

Как отметил Александр Козловский, эта тема очень актуальна в обстановке «допинговых войн». Парламентарий на себе испытал аппарат для электромагнитной стимуляции. «Вы занимаетесь важной и нужной работой, – отметил по итогам посещения НИИ Александр Козловский. – Радует, что она поставлена на серьезную основу, что в Великих Луках молодые ученые могут найти себя в научной и исследовательской деятельности».

Кроме того, депутат посетил музей спорта и олимпийского движения Псковского края, экскурсию по которому провел руководитель музея Дмитрий Белюков. Сейчас здесь действуют три выставки: «ВЛГАФК: история и современность», «Спортивные звезды Великих Лук» и «Олимпийская слава Псковщины». Среди экспонатов – золотая медаль чемпиона Сурдлимпийских игр, велогонщика Ивана Макарова, с которым Александр Козловский знаком лично и которому не раз оказывал поддержку.